Efsane rektör Torbalı'daydı

26.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:11

Her ay bir rektörün ağırlanacağı ilçede dün MEF Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin Torbalı'daki öğrencilerle buluştu.

Torbalı Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik olarak "Kariyer Söyleşileri" isimli bir programa imza attı. Her ay bir rektörün ağırlanacağı ilçede dün MEF Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin Torbalı'daki öğrencilerle buluştu.Prof. Dr. Şahin'in "Değişen Gelecek ve Kariyer Planlama" isimi seminerine üniversite sınavına hazırlanan yaklaşıl bin öğrenci ve mezun katıldı. Öğrencilere hayalleri yolunda doğru adımlar atması için rehberlik eden, geleceğin aranan mesleklerini ve kriterleri hakkında bilgi veren başarılı akademisyen, bugüne kadar sayısız seminer ve panele katıldığını ancak ilk defa bir belediye tarafından davet edildiklerini belirterek bu yönüyle Torbalı Belediyesi'nin ve Belediye Başkanı İsmail Uygur'u eğitime verdiği destek için kutladı.

BELEDİYE ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Daha önce üniversiteyi kazanan adaylar için 'Tercih Günleri', hazırlanan öğrenciler için ise ünlü oyuncu Hakan Bilgin'in katılımıyla'Farkındalığın Fark Edilişi' adlı seminer ve söyleşi, onlarca üniversitenin katıldığı 'Kariyer Günleri' ve ücretsiz üniversite deneme sınavı gerçekleştiren Torbalı Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin hayallerine kavuşması için elini taşın altından kaldırmıyor. Doğru tercihlerin yapılabilmesi adına öğrencilere sık sık rehberlik çalışmaları yapan Torbalı Belediyesi bu kez "Kariyer Söyleşileri" isimli programa imza attı. Eğitim alanında önemli çalışmalara imza atan, İTÜ'nün eski rektörlerinden olan MEF Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin bu kapsamda Torbalı'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Kariyer yolunda önemli paylaşımlarda bulunan, kendi yaşamından da kesitlerle öğrencilerin akıllarındaki soru işaretlerini yok eden deneyimli rektör, seminerden sonra da ilçedeki lise yöneticileriyle yemekte bir araya geldi. Burada da sınava hazırlanan öğrencilere doğru rehberlik edilmesi gerektiğini ifade eden Şahin, daha sonra Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'la bir araya geldi.

UYGUR: ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

İlk defa bir şehirde belediye organizasyonu ile seminer gerçekleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Muhammed Şahin, "Daha önce yüzlerce eğitim çalışmasına katıldım. Ancak Torbalı'nın yeri ayrı oldu. Çünkü daha önce hiçbir belediyenin yapmadığını yaptılar. Torbalı Belediyesi'ni kutluyor ve onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Kariyeri başarılarla dolu olan bir ismi Torbalı'daki öğrencilerle buluşturdukları için mutlu olduklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Doğru meslek tercihi, doğru bir geleceği peşinden getirir. Biz de bu bilinçle öğrencilerimizin doğru tercih yapabilmesi, doğru planlamalarla hedefine ulaşabilmesi ve en önemlisi hayallerini gerçekleştirebilmesi için Torbalı Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Bu kapsamda düzenlediğimiz Kariyer Söyleşileri programlarının ilkinde çok başarılı bir akademisyeni ağırladık. Akademik kariyerli isimleri öğrencilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler