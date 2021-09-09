Efsane Oyun Crash Bandicoot 25 Yaşında!
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Efsane Oyun Crash Bandicoot 25 Yaşında!

Efsane Oyun Crash Bandicoot 25 Yaşında!
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Crash Bandicoot 25 Yaşında!

Crash Bandicoot 25 yaşında! 1996'da oyuncularla buluşarak hayatımızı renklendiren oyun serisi Crash Bandicoot bugün tam 25 yaşına bastı.

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Crash Bandicoot 25 yaşında! 1996'da oyuncularla buluşarak hayatımızı renklendiren oyun serisi Crash Bandicoot bugün tam 25 yaşına bastı.

Bir "Bandikut Faresi" olan sempatik ana karakterimiz Crash ile maceradan maceraya koştuğumuz Crash Bandicoot serisi bugün tam 25 yaşında. Kötücül bilim insanı Neo Cortex'in dünyayı ele geçirme planlarına engel olmak üzere yola çıktığımız ilk oyun piyasaya 9 Eylül 1996'da sürüldü. Platform oyunlarının en büyük örneklerinden biri haline gelen Crash Bandicoot serisi o günden beri tam 20 oyun çıkardı ve mobil işletim sistemleri IOS ile Android de dahil olmak üzere 20'den fazla platformda yerini aldı.

Kötücül bilim insanı Neo Cortex'in dünyayı ele geçirme planlarına engel olmaya çalıştığımız ilk oyun, bir anda oyun severleri kendine bağladı. Mutantlaştırılmış hayvanlarla dünyayı ele geçirmeye çalışan Neo Cortex'e sihirli güçleri olan bir maske eşlik ederken, bu maskenin kardeşi de bizim yardımımıza koştu. İşte bu şekilde başlayan hikayenin devamında yepyeni düşmanlar ve dostlar yıllar boyunca serüvene eklendi. Seri ilk oyundaki başarısının ardından hemen Cortex Strikes Back ve Crash Bandicoot: Warped ile devam etti. Crash Bandicoot ile Naughty Dog işbirliğinden çıkacak son oyun ise bir yarış oyunu olacaktı: Crash Team Racing.

25 yaşında basan Crash Bandicoot serisinin son oyunu Crash Bandicoot 4: It's About Time'dan bir görüntü.

Crash Bandicoot ilk oyununu piyasaya sürdüğünde yapımcı koltuğunda bugün The Last of US serisinin arkasındaki ekip olan Naughty Dog vardı. 3 senelik Naughty Dog macerasının ardından Traveller's Tales'ın hünerli ellerine bırakılan Crash serisinin yayımcılığı da Sony Computer Entertainment'tan Universal Interactive'e geçmişti. Süreç boyunca Vicarious Visions ve Radical Entertainment tarafından da tasarlanan Crash Bandicoot oyunlarının yayımcısı 2008 yılından beri Activision. Günümüzde Call of Duty Warzone'un da yapımcılığını üstlenen ekip, Toys for Bob, Crash Bandicoot serisini devam ettiriyor.

Nintendo Switch, serinin 25. yaşını kutlamak için Crash Bandicoot 4: It's About Time,  Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ve  Crash Team Racing Nitro Fueled oyunlarını platforma "Crashiversary Bundle" olarak taşımış. 25. yıla özel olarak, Crash Bandicoot serisi için farklı etkinlikler de planlanıyor olabilir. Şu an bilinen etkinliklerden biri ise serinin mobil oyunu olan Crash Bandicoot: On The Run! içerisinde gerçekleşiyor. Oyunda Eylül ayının sonuna kadar çeşitli ödüller almak ve etkinliğe özel görevleri yapmak mümkün.

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Kaynak: SaveButonu

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