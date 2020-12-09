Efsane motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı
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Efsane motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı

09.12.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:02

- Efsane motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı 1960'ların 'scooter'ı Vespa motosikleti ile 5 kez dünyayı turlayan, 19 kez Londra'ya gidip gelen, ABD'nin Teksas çölünü tek başına geçen Ordulu efsane motosikletçi Osman Gürsoy, son yolculuğuna uğurlandı Vespa motosikleti ile dünyayı 5 kez...

- Efsane motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı

1960'ların 'scooter'ı Vespa motosikleti ile 5 kez dünyayı turlayan, 19 kez Londra'ya gidip gelen, ABD'nin Teksas çölünü tek başına geçen Ordulu efsane motosikletçi Osman Gürsoy, son yolculuğuna uğurlandı

ORDU - Vespa motosikleti ile dünyayı 5 kez dolaşacak kadar kilometre yapan ve efsanevi motosikletli olarak tanınan ve hayatını kaybeden Ordulu Osman Gürsoy, son yolculuğuna uğurlandı.

1959 yılında Yalova Karamürsel'deki NATO Üssü'nde garson olarak çalışan Gürsoy, 1966'da bir arkadaşı aracılığı ile İngiltere'deki bir firmaya iş başvurusunda bulduktan sonra çalışmaya gider. İngiltere'deki ilk aylarında eşi ve çocukları yanında olmadığı için çok canı sıkılan Gürsoy, satın aldığı ikinci el şehir motosikleti Vespa'yla çevre gezileri yapmaya başlar. 1969 yılında, Ordu'ya yaz tatiline gidip gelen Osman Gürsoy, 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren Avrupa turuna başlar. Arnavutluk ve Finlandiya hariç tüm Avrupa'yı gezen Osman Gürsoy, bu gidiş gelişlerde Ordu-Londra arasını 19 kez kat eder.

Teksas çölünü bir günde geçmişti

1978 yılında gözünü Amerika'ya diken ve işyerinden üç ay izin alan Gürsoy, ABD vizesi aldıktan sonra Vespa'sını paketleyip New York'a gönderir, kendisi de uçağa atlayıp New York'a geçer. New York'tan Colombia, Florida-Miami, Atlanta, Tenessee, Alabama, Arkansas ve Dallas'tan sonra Teksas'a varır. Önüne sıcaktan otomobil aksamlarının eridiği Teksas çölü çıkar. Herkesin 'geçemezsin' dediği bir zamanda Karadeniz inadı tutar ve Teksas çölüne girer ve 600 kilometrelik yolu bir günde tamamlar.

36 yılı motosiklet sırtında geçti

Osman Gürsoy, İngiltere'ye döndükten sonra çalışmasını sürdürür. Yıllık izinlerde Türkiye'de yine emektar Vespa ile gider gelir. 82 yıllık ömrünün 36 yılını motosikleti ile geçirir. Bugüne kadar dünyanın çevresini beş kez dolaşacak kadar yol yapar. Gezilerinde, 3 bin saat motor üzerinde kalır. Sekiz ton yakıt, 350 kilo yağ harcar.

1986 yılında motorunu, minibüse yükleyerek Türkiye'ye getiren ve o günden bu yana Boztepe'deki evinde emeklilik günlerini geçiren, bir süredir de rahatsız olan Osman Gürsoy, dün gece vefat etti. Korona virüsü (Kovid-19) şüphesiyle hayatını kaybettiği öğrenilen Gürsoy, evinde helallik alındıktan sonra, kılınan cenaze namazının ardından tedbirler eşliğinde Nizamettin Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

"Motosikletine aşıktı"

Osman Gürsoy'un yeğeni Hayati Akyol, "Yıllarca İngiltere'de çalıştı, motor meraklısı. Lafın bittiği yerdeyiz. İki aydır hastaydı ve maalesef aramızdan ayrıldı. Motor, Vespa aşığıydı, çok seviyordu. Avrupa'nın nerdeyse tamamını gezdi. Motoruna aşık bir insandı. Uzun süredir rahatsızlığı vardı. Hastanelere giderken korona virüsü kaptığı da söyleniyor ancak sürekli tedavi de alıyordu" dedi.

Efsane motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı
Efsane motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı
Efsane motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı
Efsane motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU

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