Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor
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Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor

Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden milli boksör Garbis Zakaryan unutulmadı.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden milli boksör Garbis Zakaryan unutulmadı. Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olan Garbis Zakaryan'ın yaşam hikayesinin yer aldığı 'Altın Kalpli Eldiven' sergisi Beyoğlu'nda ziyarete açılacak.

Sporculuk yaşantısı boyunca Ay-Yıldızı formayı gururla taşıyan Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü, Ortadoğu Boks Şampiyonu Garbis Zakaryan'ın nesilden nesile aktarılacak başarı hikayesi, "Altın Kalpli Eldiven" sergisiyle tekrar hayat buluyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nde, Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirilecek sergi, 4 Haziran Cuma günü saat 12'de ziyarete açılacak. Serginin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek açılış törenine; Ermeni din adamları, genç boksörler ve aileleri katılacak. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, sergi alanında kurulacak boks ringine çıkarak efsane boksörün hatıralarıyla fotoğraf çekilme imkanı bulacak.

Doğum gününde ziyarete açılacak

"Altın Kalpli Eldiven" sergisi, Türk boksunun bir dönemine kayıtsız şartsız imza atmış, birçok ilki yaşamış özgün, saygın, özverili ve istikrarlı bir efsanenin yaşamına odaklanıyor. Daha önce sergilenmemiş özel eşyalarının yanı sıra, müsabaka görüntüleri, incelikle işlenmiş fotoğraf serisi, efsane boksörün doğum gününde ziyaretçilerle paylaşılıyor. Garbis Zakaryan'ın farklı ve bir o kadar da özgün kişiliğinden kesitler de sunulacağı sergi; başarıdan başarıya koşan bir sporcunun mütevazı, alçakgönüllü, başarılı kariyerini gözler önüne serecek.

Sergi 10 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek

Türk boks tarihine adını altın harflerle yazdıran ve Türk spor tarihinin abideleri arsında yer alan Garbis Zakaryan'ın yaşam şeridinin yer aldığı sergide ziyaretçiler, efsanenin akıttığı teri ve böylesi zor bir sporu icra ederken gururla sırtında taşıdığı Ay-Yıldızı formasına olan tutkusunun kesitiyle buluşuyor. Bir ömrün, dolu dolu geçen bir yaşamın ve onlarca başarı hikayesinin büyük bir harmonisinin özeti niteliğinde olan sergi, 10 Haziran Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Garbis Zakaryan

Ermeni asıllı Türk boksör Garbis Zakaryan 2 Haziran 1930'da İstanbul'da doğdu. Taksim'de amatör olarak boksa başlayan Garbis Zakaryan 16 yaşında ringe çıktı. Daha sonra Galatasaray'a geçerek 1948, 1949 ve 1950 yıllarının İstanbul ve Türkiye amatör şampiyonu oldu. 1950 yılında profesyonel olarak ilk maçını Cezayirli Ali Amran ile yaptı. Boksu 1966 yılında bırakan efsane boksör, antrenör olarak başta Cemal Kamacı olmak üzere birçok boksörü çalıştırdı. Garbis Zakaryan, 25 Ocak 2020 tarihinde vefat etti. - İSTANBUL

Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor
Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor
Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor
Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor
Efsane boksör Garbis Zakaryan'ın hayatının anlatıldığı sergi açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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