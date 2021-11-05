eFootball 2022 1.0.0 Güncellemesi Ertelendi

KONAMI, 11 Kasım 2021'de çıkış yapması beklenen eFootball 2022 1.0.0 güncellemesinin Bahar 2022'ye ertelendiğini duyurdu.

FIFA ve eFootball'a Rakip Geliyor: UFL Duyuruldu!

Konami Digital Entertainment tarafından geliştirilen eFootball 2022, çıkışıyla birlikte büyük sıkıntılar yaşamıştı. Popüler futbol oyunu serisi Pro Evolution Soccer, yeniden markalaşmış ve adı eFootball olarak değiştirilmişti.

Ücretsiz hale gelen serinin yeni oyunu e Football 2022, birçok hata ile çıkış yaptı ve oyunculardan büyük tepki aldı. Konami, düzenli olarak güncellemeler getirmeye çalışsa da 11 Kasım 2021 tarihinde çıkış yapması beklenen 1.0.0 güncellemesinin ertelendiği duyuruldu.

eFootball'un resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide 11 Kasım 2021'de çıkması beklenen 1.0.0 güncellemesi için daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını belirterek güncellemenin çıkış tarihinin Bahar 2022'ye ertelendiği açıklandı. 1.0.0 güncellemesi ile oyuna yeni mod ve içerikler eklenmesi bekleniyordu. Konami ayrıca oyunun 1.0.0 güncellemesinden sonra kullanılabilecek içeriklerin yer aldığı

Premium paketini ön sipariş veren kullanıcılar için iade ve iptal taleplerini kabul edeceğini belirtti. Oyun için 5 Kasım yani bugün itibariyle 0.9.1 güncellemesi gelecek ve bu güncelleme çok sayıda hatayı düzeltecek. Konami ayrıca güncellemelerin detaylarını ve mobil sürüm için belirlenen takvimin sonradan açıklanacağını duyurdu ve verdikleri rahatsızlıktan dolayı oyunculardan özür diledi. Açıklamanın tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sizler eFootball 2022'yi oynadınız mı? Oyunu nasıl buldunuz? Serinin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilir ve güncel oyun haberler ini sitemizden takip edebilirsiniz.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet