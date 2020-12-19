Eflani, sentetik yüzeyli kapalı halı sahaya kavuştu

Karabük'ün Eflani ilçesine, sentetik yüzeyli kapalı halı saha yapıldı.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, ilçede 3 okulun yan yana olduğunu söyledi.

Bu okullara köylerden taşımalı sistemle gelen öğrencilerin olduğunu belirten Ertuğrul, "Özellikle kış mevsiminde gençlerimizin spor yapma imkanı yoktu. Okul yöneticilerimizin uzunca bir süredir Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine halı saha yapılması talebi vardı." dedi.

Ertuğrul, halı saha yapılması konusunu AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile görüştüklerini anlatarak, "Konuyu Karabük'e geldiğinde Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ilettik. Neticede Spor Toto Teşkilatı'nın katkılarıyla bir halı saha yapılması gündeme geldi. Protokolü imzaladık, ihalemizi gerçekleştirdik. Şu anda halı sahamız tamamlandı. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu