Eflani'de 50 bin dekar alanda hububat hasadı sürüyor
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Eflani'de 50 bin dekar alanda hububat hasadı sürüyor

Eflani'de 50 bin dekar alanda hububat hasadı sürüyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Eflani ilçesinde yaklaşık 50 bin dekar alanda hububat hasadının devam ettiği bildirildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde yaklaşık 50 bin dekar alanda hububat hasadının devam ettiği bildirildi.

Eflani İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 50 bin dekar arazide hububat hasadının temmuz ayı sonu itibarıyla başladığını anımsattı.

Buğday, arpa ve tritikalenin yanında yörenin ata tohumu olan siyez buğdayının da tarlalarda biçildiğini aktaran Şenol, "Çiftçilerimizin yoğun mesai harcadığı bu dönemde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak görevli teknik personellerimizle biçerdöverle ürün hasadı kontrollerini gerçekleştirmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Şenol, denetimlerde ortalama verime ilişkin bilgiler ile biçerdöver sahibi, operatör ve tarla sahibi hakkında kişisel bilgilerin hasat denetim formuyla kayıt altına alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız ve çiftçilerimizin ilçemize gelen ve hatalı biçtiklerini düşündükleri her bir biçerdöveri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne en kısa zamanda bildirmeleri istenmektedir. Yapılan incelemeler, biçerdöver, operatör, kullanıcı belgesi, plaka ve ruhsat, yangın tüpü kontrolleri ile tarlada dane kaybı ve biçimin yüksekten yapılmaması gibi hususları kapsamaktadır. Böylece dane kayıp oranını Karabük Valiliği Tebliği'nde yazılan yüzde 2'nin altında tutarak, milli servetimiz ürünlerimizin kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir."

Eflani'de 50 bin dekar alanda hububat hasadı sürüyor
Eflani'de 50 bin dekar alanda hububat hasadı sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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