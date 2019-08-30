Alkollü içeceklerine "Zilli Sally" ve "Delikanlı Henry" adı veren Efes Pilsen'e 'cinsiyetçi' eleştirisi yapıldı

30.08.2019 15:44

Efes Pilsen'in Danimarkalı şirket Mikkeller ile birlikte hazırladığı alkollü içeceklere verdiği isimler sosyal medyada cinsiyetçi oldukları gerekçesiyle tepki çekti.

Zilli Sally ve Delikanlı Henry isimlerini eleştiren sosyal medya kullanıcılarının "Efes Boykot" etiketi Twitter'da Türkiye gündeminin ikinci sırasına yerleşti.

Zilli kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde karşılığı "Edepsiz, eli maşalı, şirret (kadın)" olarak yer alıyor. Zilli Sally'nin alkol oranı düşükken (yüzde 3,9) Delikanlı Henry'nin alkol oranı daha yüksek (yüzde 4,6).

GÜNEY AFRİKALI ŞİRKET, AYNI SEBEPTEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Geçen yıl Güney Afrika'da alkollü içeceklerine "Ateşli Esmer, "Kolay Sarışın ve "Olgun Kızılsaçlı" gibi isimler veren Vale Bru şirketi, sosyal medyada protesto edilmişti. Şirket "Kolay Sarışın" adı verilen alkollü içeceklerinin sloganında İngilizce'de kadınlar için kullanılan zamirle "Tüm arkadaşlarınız onu çoktan elde etti" ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine "Düşüncesiz davrandık, yanlış yaptık. Hepinizden özür diliyoruz" demiş ve etiketleri değiştireceğini açıklamıştı.

LONDRA'DA CİNSİYETÇİ İSİMLİ ALKOLLÜ İÇECEKLERİN FESTİVALE KATILIMI YASAKLANDI

Londra'da bu ay düzenlenen Great British Beer Festival'ın cinsiyetçi isimleri olan alkollü içeceklerin festivale katılmasını yasaklamıştı. Binden fazla alkollü içecek markasının katıldığı festivale "Sarhoş Sarışın", "Gevşek Alice", "Bacak Aralayan" ve "Orta Malı" gibi isimlerin katılmasına izin verilmemişti.

Festivalin yürüttüğü bir araştırmaya göre kadınların yüzde 68'i cinsiyetçi bir adı olan alkollü içecekleri almadıklarını söylüyor. Festivali örgütleyen ekipten Abigail Newton "Bazı şirketlerin neden potansiyel müşterilerinin çoğunu yabancılaştıracak bir isim tercih ettiklerini anlamak zor" diye açıklama yaparak yaşananları eleştirdi.