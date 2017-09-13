"Efelerin Yolu" fotoğraf sergisi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası fuayesinde açıldı.



Sergi, Edirne Sınırötesi Kültürleri Araştırma Derneği ile Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde bulunan Alef Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü "Efsanelerin Yolu - Sürdürülebilir Kültürel - Tarihi Turizmin Geliştirilmesi İçin Yeni Ortaklıklar Kurulması" projesi kapsamında düzenlendi.



Edirne Sınırötesi Kültürleri Derneği Başkanı Ersin Demir, sergi açılışında yaptığı konuşmada, 1 yıl sürecek proje kapsamında ilk etapta Burgaz şehrinde turizm işletmeleri ve seyahat acenteleri ile kapasite gelişimine yönelik 2 günlük bir seminer düzenlendiğini söyledi.



Edirne'de düzenlenen toplantıda ise Türkiye ve Bulgaristan'dan toplam 50 turizm öğrencisine proje konusu efsanevi yerlerin tanıtımının yapıldığını kaydeden Demir, şunları söyledi:



"Şu anda projemizin üçüncü aktivite olarak fotoğraf sergisini gerçekleştiriyoruz. Bu sergide bölgemizdeki efsanevi yerlerle ilgili fotoğraflar ve buraların bilgileri yer alıyor. Amacımız bu efsanevi yerlerin turizme kazandırılarak katkı sağlamaktır. Kısa bir süre sonra da Burgaz'da bu efsanevi yerlerin hikayelerinden oluşan bir tiyatro etkinliği gerçekleştireceğiz. Aynı gösteri eylül ayı sonunda da Enez ilçesinde yapılacak."



Sergi açılışına Edirne ve Bulgaristan'dan gelen katılımcılar efsanelere konu olmuş yerlerin fotoğraflarını ve buralar hakkındaki açıklamaları ilgi ile izledi.



Açılışa IPA Edirne temsilciliği uzmanları da katıldı.





Edirne Ticaret ve Sanayi Odası fuaye salonunda 16 Eylül tarihine kadar açık kalacak sergide, Türkiye'den Bolca Nine, Kaynarca Deresi, Kırkpınar, Hasan Sezai Türbesi, Göl Baba, Tunca ve Meriç nehirlerinin birleştiği alandaki Orastes ve Kıyıköy'deki Aya Nicola Manastırı, Bulgaristan'dan ise Istranca bölgesine özgü, Bastet, Dolmen, İndipasha, Mahara, Nestinarlık, Sinemorets Sfenksi ile Istranca Dağı efsanelerinin fotoğrafları Türkçe, Bulgarca ve İngilizce olarak sergileniyor.