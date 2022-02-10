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Efeler, öğrenciler için yolu yeniledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Efeler, öğrenciler için yolu yeniledi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Umur Bey İlkokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin yol yenileme talebini yerine getirdi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Umur Bey İlkokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin yol yenileme talebini yerine getirdi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Atay'ın talimatıyla, Umurlu Mahallesi'ndeki öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Umur Bey İlkokulu yanındaki 400 metrekarelik toprak yola parke taşı döşemeye başladı. Kısa sürede tamamlanacak çalışmaların ardından okul yolu, öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların kullanımı için daha konforlu hale gelecek. Başkan Atay, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerdeki yolların yenilenerek kentin ulaşım ağının daha modern bir hale getirileceğini söyledi. - AYDIN

Efeler, öğrenciler için yolu yeniledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Fatih Atay, Umurlu, Efeler, Yerel, Haberler

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