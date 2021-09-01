Efeler'de mezarlıklar genişletilecek

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan mezarlık alanlarında genişletme çalışmaları yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Gelecek 5 yıl ile ilgili mezarlıklarda herhangi bir sorun yok" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan mezarlık alanlarında genişletme çalışmaları yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Gelecek 5 yıl ile ilgili mezarlıklarda herhangi bir sorun yok" dedi.

Aydın'ın nüfus yoğunluğu fazla olan merkez ilçe Efeler'de, mezarlıkların düzeni ve genişletilmesine ilişkin yeni kararlar alındı. Efeler Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumunda gündeme gelen Mezarlıklar Müdürlüğü'nün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin değiştirilmesi hususunun görüşülerek, oy birliği ile karara bağlandı. Alınan karara göre, mezar yaptırma ruhsat ücretini ödeyerek mezar yaptırmak isteyen vatandaşlar için uygulanan bekleme süreleri betonlu mezarlar için 6 aydan 1 aya, toprak mezarlar için ise 1 yıldan 3 aya düşürüldü.

Önceki yönetmeliğe göre olan bekleme süreleri ile ilgili çok fazla şikayet aldıklarına dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Daha önceki yönetmelik bu şekilde karar almış ancak bu verilen uzun süreleri beklediğimiz zaman çok fazla itiraz geliyor. Biz zamanla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmadık ancak gelen şikayetler üzerine bunları düzenleme zorunluluğu duyduk. Çünkü bazen mezarı yapıp bütün pisliklerini de orada bırakıp gidiyorlar, onları tekrar işçilerimiz temizlemek zorunda kalıyorlar. Bu sorunları çok yaşıyoruz. Önce altı yapıyorlar sonra üstü yapmak gibi problemler oluyor. Şimdi bir defa girecekler ve yapıp çıkacaklar. Yani bu yapmak isteyenler ile ilgili kesin süre. Yapıp yaptırmamak kişilerin kendi tasarrufudur ama yapmak istiyorum dediği zaman bu sürelere riayet etmek zorunda olacaklar" dedi.

"Gelecek 5 yıl sorunumuz yok"

AK Parti Meclis Üyesi İsmail Hakkı Eser'in yeni mezarlık alanlarının yapılmasına ilişkin sorduğu soruyu yanıtlayan Başkan Atay, "Yeni mezarlıkların oluşumu ile ilgili yetki Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Bizim herhangi bir yeri kamulaştırarak mezarlık yapma yetkimiz yok. Sadece Büyükşehir ile yapılan anlaşma kapsamında ilave ediliyor. Tahmin ediyorum, bizi 5 yıl daha götürebilecek durumdayız. Bir de Kemer Mezarlığı'na giderken solda kalan alanı da yeni bir genişleme alanı olarak kullanabileceğiz. Yani gelecek 5 yıl ile ilgili Kemer Mezarlığı'nda herhangi bir sorun yok. Yollar yapıldı. Tellidede Mezarlığı'nda da bazı eksik yerler var. Onları da tamamlayacağız. Her şey organize edildi" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı