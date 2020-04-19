Efeler Belediyesi'nden haşerelere geçit yok
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Mehmet Fatih Atay, Koronavirüs, Efeler, Güncel

Efeler Belediyesi'nden haşerelere geçit yok

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde haşere üremesini engellemek adına çalışmalarını hızlandırdı.

19.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:05
Efeler Belediyesi'nden haşerelere geçit yok

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde haşere üremesini engellemek adına çalışmalarını hızlandırdı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatlarıyla Efeler ilçesinin her Mahallesi'ne titizlikle dokunan personeller Efeler'e ve Efelerli vatandaşlara hizmette sınır tanımıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu geçen günlerde hizmetlerini aksatmayarak çalışan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve Belediye personelleri vatandaşların takdirini kazanıyor.

Ülkemizde ve dünyada etkili olan korona virüsü (Kovid-19) salgınıyla da mücadele eden Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında yaşamı olumsuz etkileyen haşerelere karşı gerekli önlemlerin alınması konusunda vites arttırdı.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri haşerelere geçit vermiyor. Ülkemizde sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde Efeler Belediye personelleri, haşere üremesini engellemek adına 1., 2., 3. Sanayilerde fare ve hamam böceği ilaçlaması; Işıklı, Kuyulu, Kardeşköy ve Kızılcaköy Mahalleleri'nde ise karasinek larva ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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