Efeler Belediyesi kurban pazarlarını bayrama hazırlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Efeler Belediyesi kurban pazarlarını bayrama hazırlıyor

Efeler Belediyesi kurban pazarlarını bayrama hazırlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediyesi, Çeştepe Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında gerçekleştirdiği çalışmalarla kentin en büyük hayvan pazarını Kurban Bayramı'na hazırlıyor.

Efeler Belediyesi, Çeştepe Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında gerçekleştirdiği çalışmalarla kentin en büyük hayvan pazarını Kurban Bayramı'na hazırlıyor. Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda hayvan pazarlarında bölgedeki hayvan hareketlerini kontrol altına alarak, sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımının ve sevkinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda, görev ve sorumluluk alanındaki hayvan pazarları ve şehir merkezinde kurulan kurban kesim noktalarında sağlıklı ve hijyenik koşullarda kesimin sağlanması için hazırlıklarını sürdürüyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, hayvan pazarında Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dört koldan çalışma gerçekleştiriliyor. Kurban Bayramı öncesinde ve bayramda vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için görevli tüm ekipler temizlik, ilaçlama, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarı içindeki ve çevresindeki ihtiyaç duyulan her türlü bakım ve onarım çalışmasını gerçekleştirirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot biçimi ve ağaç budama işlerini yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının titizlikle yürüttüğü temizlik çalışmaları ile de pazar alanı pırıl pırıl bir görünüme kavuşuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sinek ve haşere kontrolünü ele almak için hayvan pazarı ve çevresinde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada çalışmalar sonrasında hayvan pazarlarına araçlarıyla giriş yapacak olan vatandaşların araçlarının Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumluluğundaki dezenfeksiyon tünelinden geçirilerek, hijyenik ortamın kalıcılığı için dezenfekte edileceği ve dezenfeksiyon işleminin bayram boyunca süreceği belirtildi. - AYDIN

Efeler Belediyesi kurban pazarlarını bayrama hazırlıyor
Efeler Belediyesi kurban pazarlarını bayrama hazırlıyor
Efeler Belediyesi kurban pazarlarını bayrama hazırlıyor
Efeler Belediyesi kurban pazarlarını bayrama hazırlıyor
Efeler Belediyesi kurban pazarlarını bayrama hazırlıyor
Efeler Belediyesi kurban pazarlarını bayrama hazırlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Metin Oktay Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Efeler Belediyesi kurban pazarlarını bayrama hazırlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 11:59:39. #1.16#

title