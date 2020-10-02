Efeler Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
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Efeler Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

02.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:29
Efeler Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Efeler Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Efeler Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede kış öncesinde hastalık taşıyan haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, kentin temiz ve sağlıklı görünüme kavuşması için çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek hastalık taşıyan sivrisinek, karasinek, Pire, kene hamamböceği ve fare gibi kent zararlılarına karşı etkin bir mücadele gerçekleştirdi. Efeler genelinde kolları sıvayan belediye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla özellikle açık alanlarda bulunan sivrisinek ve karasineklere karşı gece, ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Daha sağlıklı bir Efeler kenti için şehrin dört bir köşesinde çalışmalarına devam eden ilaçlama ekiplerinin uygulamalarında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanıldığı belirtildi.

Sıcaktan soğuğa geçiş döneminde hastalık taşıyan sivrisinek, karasinek, Pire, kene hamamböceği ve fare gibi kent zararlılarına karşı yürütülen ilaçlama çalışmalarının periyodik olarak kentin 83 mahallesinde devam edeceği duyuruldu. - AYDIN

Efeler Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
Efeler Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
Efeler Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
Efeler Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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