Efekan Can'ın yeni dizisi belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Efekan Can'ın yeni dizisi belli oldu

12.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:51
Efekan Can'ın yeni dizisi belli oldu

'Öğretmen' dizisinde Tuğrul'a hayat veren yetenekli oyuncu Efekan Can, dizisi biter bitmez SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Kırmızı Kamyon'un kadrosuna katıldı

Yakışıklı oyuncu Efekan Can, sevenlerinin karşısına bambaşka bir imajla çıkmaya hazırlanıyor.

Efekan Can kimdir?

Efekan Can, 1994 yılında Bilecik'te dünyaya gelmiştir. Bilecik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Oyunculuk eğitimi için İstanbul'a gelen Efekan Can, Atölye Craft'ta oyunculuk eğitimi almıştır.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Kanye West Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ömer Bayram İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kongre Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Efekan Can'ın yeni dizisi belli oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 09:52:33. #1.15#
title