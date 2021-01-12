Efekan Can'ın yeni dizisi belli oldu
12.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:51
'Öğretmen' dizisinde Tuğrul'a hayat veren yetenekli oyuncu Efekan Can, dizisi biter bitmez SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Kırmızı Kamyon'un kadrosuna katıldı
Yakışıklı oyuncu Efekan Can, sevenlerinin karşısına bambaşka bir imajla çıkmaya hazırlanıyor.
Efekan Can kimdir?
Efekan Can, 1994 yılında Bilecik'te dünyaya gelmiştir. Bilecik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Oyunculuk eğitimi için İstanbul'a gelen Efekan Can, Atölye Craft'ta oyunculuk eğitimi almıştır.
Kaynak: Snob Magazin