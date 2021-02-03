Efecan Şenolsun ve Elit İşcan olayı nedir? Elit İşcan kimdir? Efecan Şenolsun kimdir?

Elit İşcan ve Efecan Şenolsun olayında dava süreci devam etmekte. Olay ile ilgili her iki tarafta açıklamalarda bulunmakta. Peki, Efecan Şenolsun ve Elit İşcan olayı nedir? Elit İşcan kimdir? Efecan Şenolsun kimdir?

ELİT İŞCAN KİMDİR?

1994, İstanbul doğumlu Elit İşcan, İşcan'ın annesi Bilgisayar Programcısı babası ise Mimar'dır. İstanbul Kemer Koleji'nde lise eğitimi tamamlayan Elit İşcan, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde öğrenimine hâlâ devam etmektedir. Elit İşcan, Ekol Drama Sanat Evi'nde oyunculuk dersleri almıştır. İlk beyaz perde deneyimini 2006 yılında Yönetmenliğini Reha Erdem'in yaptığı Beş Vakit adlı sinema filmi ile yaşadı. Filmde Özkan Özen, Selma Ergeç, Ali Bey Kayalı, Bülent Emin Yarar, Taner Birsel ile birlikte rol aldı. 2008 yılında yine Reha Erdem'in yazıp yönettiği "Hayat Var" adlı filmde Erdal Beşikçioğlu ile birlikte başrolde oynadı.

ELİT İŞÇAN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2015 – Mustang (Ece) (Sinema Filmi)

2013 – A.Ş.K. (Semra) (TV Dizisi)

2012 – Taş Mektep (Mina) (Sinema Filmi)

2009 – Ölü Yaprak Vuruşu (Nurhan Güneyli) (Sinema Filmi)

2009 – Dersimiz Atatürk (Küçük Afet İnan) (Sinema Filmi)

2008 – 2010 – Küçük Kadınlar (Bilge Gezici) (TV Dizisi)

2008 – Hayat Var (Hayat) (Sinema Filmi)

2006 – Beş Vakit (Yıldız) (Sinema Filmi)

EFECAN ŞENOLSUN KİMDİR?

Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Efecan Şenolsun'un kardeşi kendisi gibi oyuncu olan Melisa Şenolsun'dur. Lise'de ikinci siniftayken oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gitti. Ajansdan verdikleri metni oynadı ve işe girdi. Babasının isteği üzerine İzmir'e dönüp liseyi tamamladı. Sonra Bilgi Üniversitesini kazandı. Daha sonra 'Güneşi Beklerken'de oynadı. 'Bu Şehir Senindir' isimli kısa filmle festivallerden ödül aldı. 'Kocan Kadar Konuş'ta da konuk oyuncuydu. Kız kardeşi Melisa Şenolsun'da kendisi gibi oyuncudur. Oyunculuğu ve müziği tutku yapmış sporcu kimliği ile bilinen Efecan Şenolsun, aynı zamanda profesyonel boksördür.

HANGİ DİZİLERDE, FİLMLERDE OYNADI?

Çarpışma (Yakup)

Yaşamayanlar (Sercan)

Hayat Sırları (Hakan)

Nadide Hayat (Cem)

Paramparça 3. Sezon

Güneşi Beklerken (Can)

Kocan Kadar Konuş (Murat)

ELİT İŞCAN VE EFECAN ŞENOLSUN OLAYI NEDİR?

Elit İşcan tarafından Efecan Şenolsun'a cinsel saldırı ve hakaretlerine maruz kaldığı iddiasıyla dava açıldı. 2018 yılında yayınlanan "Yaşamayanlar" dizi setinde gerçekleşen olay ile ilgili, İşcan, sosyal medya hesabından davanın 4. duruşmasının, medyaya eksik yansıdığını söylediği bir açıklama videosu paylaşarak, "Şenolsun'un cinsel saldırı iddialarını kabul etmemesine şaşırmadığını ve olayı gören tanıkların da ifade verdiğini" söyledi.