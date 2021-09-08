Efe Bayram kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Efe Bayram kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Efe Bayram geliyor. Peki, Efe Bayram kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

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EFE BAYRAM KİMDİR?

Efe Bayram 1 Mart 2002 Ankara doğumludur. 19yaşındaki voleybol oyuncusu Efe Bayram, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Milli takımı kadrosunda yer almaktadır. Efe Bayram'ın boyu 1.94 metredir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Efe Bayram'ın İnstagram'da toplamda 15 bin takipçisi bulunuyor. İnstagram adresine "@efebayram2" hesabından ulaşabilirsiniz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Efe Bayram istatistikleri: