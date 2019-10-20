Edremit'te şehitler için mevlit okutuldu

Edremit'te şehitler için mevlit okutuldu

Van'ın Edremit ilçesinde şehitler için mevlid-i şerif okutuldu dualar edildi.

20.10.2019 10:32
Edremit'te şehitler için mevlit okutuldu

Van'ın Edremit ilçesinde şehitler için mevlid-i şerif okutuldu dualar edildi.


Edremit İlçe Müftülüğü tarafından Erdemkent Mahallesi Camisi'nden düzenlenen mevlid-i şerif programına Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Edremit Müftüsü Murat Karayiğit, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müftülükte görevli imamların mevlid-i şerif okumasının ardından İl Müftüsü Ömer Keskin şehitler için dua etti.


Ellerini semaya açan cami cemaatinin hep bir ağızdan 'amin' demesinin ardından programa katılan minik öğrencilerle fotoğraf çektirildi. - VAN

Kaynak: İHA
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