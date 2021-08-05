Edremit'te hayırsever desteğiyle 14 derslikli okul yapılacak
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Edremit'te hayırsever desteğiyle 14 derslikli okul yapılacak

Edremit'te hayırsever desteğiyle 14 derslikli okul yapılacak
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir inşaat firması, 14 derslikli okul yaptıracak.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir inşaat firması, 14 derslikli okul yaptıracak.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın katılımıyla Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda, kurumlar arası protokol imzalandı.

Burada konuşan Şıldak, "Kafkas İnşaat firmasının ilçemize kazandıracağı Hamidiye Mahallesi'ndeki mevcut Gazi İlkokulunun yenilenerek, yıkımı yapılarak tekrar oraya bir 14 derslikli ilkokul binası yapımına ilişkin bir protokolü bugün imzalayarak yapım sürecini başlatmış olacağız." dedi.

Edremit'e eğitim alanında çok güzel bir hizmetin bağışlandığını dile getiren Şıldak, "Mevcut okulumuz hem yıpranmış yapısıyla hem de yetersizlikleriyle 2 ayrı binada hizmet vermekteydi. Bu mahallemize yine aynı şekilde ama daha modern koşullara sahip 14 derslikli yeni yapım bir okul kazandırıyoruz. Bu girişimleri dolayısıyla amcaları adına bir isim verme söz konusu olacak. Ali Çelik İlkokulumuzun şimdiden Edremit'imize, eğitim camiamıza ve bütün Balıkesir ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Şıldak, il genelinde hayırseverlerin 10 okul yaptırdığını, bunların 3 tanesinin Edremit'te olduğunu belirterek, kurumlar arası okul yapımına ilişkin protokol kapsamında okulun bahçe düzenlemesini de Edremit Belediyesi'nin üstlendiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen imza törenine Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Belediye Başkanı Hasan Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ile firma adına hayırsever Ali Kemal Çelik de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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