23.09.2019 21:31

Edremit'te 45 dönümlük arazi kendiliğinden yandı

Belediye ekipleri, 45 dönümlük arazide kendiliğinden yanan toprağa su sıkarak yangını kontrol altına aldı

VAN - Van'ın Edremit ilçesine bağlı Çayırbaşı Mahallesi'nde 45 dönümlük arazide kendiliğinden yanan toprağa Edremit Belediyesi ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Çayırbaşı Mahallesi'nde 10 gün önce yaklaşık 45 dönümlük alanda henüz belirlemeyen nedenle çıkan yangın, belediye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Buna rağmen söz konusu alanda çıkan dumanlar, çevredekileri tedirgin etti. Sürekli dumanların çıktığı alandaki toprak yüzeyinde kırmızı renkte ve yaklaşık 10 santimetre kalınlığında kül oluşurken, belediye ekipleri ise teyakkuzda bekliyor. 10 gün önce toprak altında çıkan dumanların bir anda kıvılcıma dönüşmesi ile birlikte Edremit Belediyesi tüm araç ekipmanını olay yerine sevk ederken, yangın rüzgarın etkisiyle de büyük bir alana yayıldı. Kepçelerle etrafın kazılması ile yangını kontrol altına almaya çalışan ekiplere, itfaiye ekipleri de tazyikli suyla müdahale ederek destek verdi. Uzun bir süre sonra söndürülen yangına rağmen yer yer dumanların çıktığı görülürken, ekipler ise zaman zaman toprak zemine su sıkmayı sürdürüyor.



"Edremit Belediyesi olmasaydı altından kalkamazdık"

Çayırbaşı Mahallesi Muhtarı Kasım Çiçek, yangının kontrol altına alınmasından dolayı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Burasının ciddi bir tehlike arz ettiğini ve 10 gün önce toprak yüzeyinde dumanların çıkmaya başladığını ifade eden Çiçek, "Burası geçmişte sazlık bir alandı, sulanmamasıyla birlikte kurumasıyla yaklaşık 15 yıldır bu haldeydi. Çıkan dumanların kıvılcıma dönüşmesiyle bir anda toprak yüzeyi yanmaya başladı. Edremit Belediyemiz tüm araçlarını buraya sevk ederek, gün boyu yangını kontrol altına almaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle birlikte yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesine rağmen halen dumanlar yükseliyor, ama mahalle olarak Edremit Belediyesinin özverisiyle büyük bir tehlike atlatmış olduk" dedi.



Başkan Say alanda incelemelerde bulundu

Yangına müdahale edilmesi konusunda ekiplerin seferber olmasına kadar takibini yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, Çayırbaşı Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Savaş Kıylık ve belediye meclis üyeleri ile birlikte alanı gezen Başkan Say, konu ile ilgili muhtar ve köylülerden bilgi aldı. Alanı gözetimleri altında tutacaklarını ifade eden Başkan Say, daha sonra çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasından dolayı mahalle sakinleri de, Başkan Say'a ve belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: İHA