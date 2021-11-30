BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde sahil yolunu su bastı

Balıkesir'de, Edremit Körfezi bölgesinde dün başlayan fırtına etkisini sürdürüyor.

Fırtınadan dolayı oluşan dalgalarla denizin taşması sonucu Edremit ile Burhaniye ilçeleri arasındaki sahil yolunun bazı kesimleri su altında kaldı.

Zeytinli Altınkum Plajı ve sahilde bulunan bazı işletmelerin çevreleri de suyla kaplandı.

Bölgedeki ev ve bahçelerde zarar meydana geldi. Suların ve denizin getirdiği çöplerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ayrıca su baskını nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Akçay sahilinde oluşan dev dalgalar ise bazı evlerin boyuna ulaştı.