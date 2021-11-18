Edremit kadına yönelik şiddete karşı turuncu olacak

Balıkesir'in Edremit ilçesi, kadına yönelik şiddete yapılacak etkinliklerle bir kez daha dikkat çekecek.

Edremit Belediyesi desteğinde, Edremit Kent Konseyi olarak 25 Kasım'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında, 17 - 25 Kasım tarihleri arasında 9 gün sürecek olan paneller, söyleşiler, tiyatro ve konserler ile şiddete dur de temasını işleyecek.

Edremitli Kadınlar uzun zamandır sürdürdükleri mücadelede bir kez daha yüksek sesle şiddete dur diyecek!

Etkinlikler, 17 Kasımda, Şiddetin Kökenleri konusunda bir söyleşi ile başlayacak, 18 Kasım'da Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde Saat 17.00'de Celile isimli tiyatro oyunu ücretsiz olarak gösterilecek, 21 Kasım'da avukat, psikolog ve kadın aktivistlerin katılacağı panel Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde saat 17.30'da düzenlenecek. 21 Kasım'da panel sonrası Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde Saat: 19.00'da Kadın Orkestrası konser verecek. 24 Kasım'da, Türk Edebiyatında Kadın temalı söyleşi yapılacak. Edremit Kent Konseyi Başkanı Birsen Temir Saraç, "Sadece kadınların değil, şiddete karşı kadınlar kadar toplumun tüm kesimlerinin, şiddete karşı bilinçlendirilmesi, farkındalığının arttırılması için Edremit Belediyesi ve Edremit Kent Konseyi birlikte şiddete dur demeye devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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