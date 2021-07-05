Edremit Belediyesi Yaz Şenlikleri başladı
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Edremit Belediyesi Yaz Şenlikleri başladı

Edremit Belediyesi Yaz Şenlikleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit Belediyesi geleneksel Yaz Şenlikleri Kadıköy Mahallesi'nde başladı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi geleneksel Yaz Şenlikleri Kadıköy Mahallesi'nde başladı.

Edremit Belediyesi normalleşme takvimi ile birlikte maske, mesafe ve temizlik kuralı ile etkinliklerine start verdi. Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve farklı yaş gruplarından çok sayıda çocuğun katıldığı etkinlikte; çuvalla zıplama, kaşıkta yumurta taşıma, survivor parkuru yarışmaları yapıldı. Yarışmaları kazanan çocuklara çeşitli ödüller verildi. Yarışmaların yanı sıra, gün boyunca dans gösterileri, mini konser, resim yapma vb. aktivitelere katılan çocuklar sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığı ilk Pazar gününde keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Yaz Şenlikleri'ni geleneksel hale getireceklerinin müjdesini veren Arslan, "Pandemi döneminde okulların kapalı olması nedeniyle çocuklarımız da en az bizim kadar zor günler yaşadı. Bizler de normale dönmeye başladığımız bugünlerde çocuklarımızın diledikleri gibi eğlenecekleri bir etkinlik düzenledik. İlkini Kadıköy Parkı'nda gerçekleştirdiğimiz şenliğimiz ilerleyen günlerde farklı mahallelerimizde devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi Yaz Şenlikleri başladı
Edremit Belediyesi Yaz Şenlikleri başladı
Edremit Belediyesi Yaz Şenlikleri başladı
Edremit Belediyesi Yaz Şenlikleri başladı
Edremit Belediyesi Yaz Şenlikleri başladı
Edremit Belediyesi Yaz Şenlikleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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