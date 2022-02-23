Edremit Belediyesi personeline "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi

AYDIN (AA) - Edremit Belediyesi personeline yönelik "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonunda yeni tip koronavirüs tedbirleri alınarak gruplar halinde düzenlenen eğitime belediye personelleri katıldı.

İş Güvenliği Uzmanı Erol Karacan ve İş yeri Hekimi Mehmet Aydın tarafından 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği' konularında personele bilgi verildi.

İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Aydın, iş güvenliği kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

İş kazalarının yüzde 88'inin güvensiz davranışlar, yüzde 10'unun güvensiz koşullar, yüzde 2'sinin ise nedeni bilinmeyen sebeplerden dolayı meydana geldiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"İş güvenliği, kaza olduktan sonra değil, kaza ihtimallerini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bir anlık dikkatsizliğin ömür boyu izlerini taşıyacağınız kazalara sebep olabilir. Yaşanan kazaların birçoğu geçici olmayabilir. O yüzden her zaman dikkatli olmalıyız."

Eğitime katılan personeller program sonunda 14 sorudan oluşan sınava tabi tutuldu.