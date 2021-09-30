Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediyenin projelerini anlattı - Haberler
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Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediyenin projelerini anlattı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediyenin projelerini anlattı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede belediyenin hayata geçirilen ve devam eden projelerini anlattı.

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede belediyenin hayata geçirilen ve devam eden projelerini anlattı.

Başkan Say, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Edremit'in bölgenin en gözde ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi.

İlçenin önemli altyapı sorunlarının çözümü için yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Say, "Edremit, 130 bin nüfusu olan bir ilçe. Altyapı konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için ciddi projeler yürütüyoruz. Hiçbir zaman popülist davranmadık, sadece göz önündeki yerler değil, ilçenin en ücra mahallesine de hizmet götürme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Edremit Sahil Bandı'nın eksik kalan kısmını tamamlamak için çalışma yürüttüklerini dile getiren Say, yapılacak projelerin, vatandaşların ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığını söyledi.

İlçede, belediye bünyesinde oluşturulan Sürekli Eğitim Merkezi'nin sınavlara hazırlanan öğrenciler için dizayn edildiğini ve çok sayıda gencin buradan faydalandığını aktaran Say, bu projenin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.

Van Gölü manzaralı park bahçe, yeşil alan, yürüyüş yolları yaptıklarını ifade eden Say, Edremit'i hak ettiği yere taşımak için ekip olarak çaba sarf ettiklerini kaydetti.

İlçede artan betonlaşmaya da dikkati çeken Say, bu konuda bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini bildirdi.

Say, yüzen otel, millet bahçesi, teleferik, Sahil Park ve Kafe, bisiklet yolu, yöresel ürünler pazarı ve kurulacak tatil, turizm merkezi projelerinin hayata geçirilmesiyle Edremit'in bölgenin cazibe yeri olacağını sözlerine ekledi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediyenin projelerini anlattı

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediyenin projelerini anlattı

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediyenin projelerini anlattı

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediyenin projelerini anlattı

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediyenin projelerini anlattı - Haberler
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