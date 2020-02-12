Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu
Kariyer Hukuk Derneği tarafından Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "International Sport Summit", Ediz Bahtiyaroğlu anısına düzenlenen Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri töreni ile sona erdi.
Kariyer Hukuk Derneği tarafından Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "International Sport Summit", Ediz Bahtiyaroğlu anısına düzenlenen Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri töreni ile sona erdi.
Nişantaşı Üniversitesi açıklamasına göre, toplamda 8 oturumdan oluşan ve 11-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen zirvede Türk sporuna katkıda bulunan birçok isim gençlerle bir araya geldi. 2 günün sonunda 21 farklı kategoride toplamda 1 milyon halk oylamasıyla sonuçlanan ödüller sahiplerini buldu.
Törenin açılışında konuşan Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, "Ediz, pırıl pırıl, disiplinli ve saygılı bir çocuktu. Sahada inanılmaz bir savaşçı ruha sahip bir futbolcuydu. Bizim kalbimizde ömür boyu yaşatacağımız bir iz bıraktı. Bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımıza, bu ödül törenini de Ediz'e armağan etmelerinden dolayı mutluluk duyuyorum. Eskişehirspor camiası da Ediz'i hiç unutmadı. Ediz'e olan sevgilerini ve onun vefatından sonraki Ediz'e veda edişlerini vefa gösterileri ile ispatladılar." ifadelerini kullandı.
Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Umut Nayir ise ödüle layık görüldükleri için duydukları mutluluğu ifade ettiler. Sergen Yalçın ile çok güzel bir başlangıç yaptıklarını söyleyen oyuncular, gelecek maçlar için çok heyecanlı olduklarını, yoğun bir fikstürlerin kendilerini beklediğini ancak ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.
Etkinlikte verilen ödüller şöyle:
Yılın Spor Kanalı – beIN Sports
Yılın Moderatörü – Ersin Düzen
Yılın Spor Yorumcusu – Alp Pehlivan
Yılın Spor Muhabiri – Yağız Sabuncuoğlu
Yılın Spor Programı - %100 Futbol
Yılın Erkek Sporcusu – Atiba Hutchinson
Yılın Kadın Sporcusu – Birsel Vardarlı
Yılın e-spor Takımı – 1907 Fenerbahçe e-spor
Yılın e-sporcusu - Tae-il Kim
Yılın Spor Gazetesi – Fanatik
Yılın Spor Dergisi – Socrates
Yılın Spor Radyosu – Lig Radyo
Yılın Çıkış Yapan Genç Yeteneği – Umut Nayir
Yılın Spor Gazetecisi – Ahmet Ercanlar
Yılın Spor Radyocusu – Ilgaz Çınar
Yılın Dijital Spor Kanalı – Misli TV
Yılın Dijital İçeriği - L1 Üçgen – Ofsaytı Bozan Adam
Yılın Dijital Spor Yorumcusu – Uğur Karakullukçu
Yılın Mobil Spor Uygulaması – Maçkolik Mobil
Yılın Taraftar Grubu – Nefer
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Spor Kulübü - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü
Ediz Bahtiyaroğlu Özel Ödülü – Atilla Türker