Edis, İzmir'de depreme yakalandı

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşan ünlü şarkıcı Edis, "Deprem anında İzmir'deydim. Hayatımda böyle korku yaşamadım" dedi.

Stüdyo çalışmaları için gittiği İzmir'de depreme yakalanan ünlü müzisyen Edis, büyük korku yaşadı. Depremden 5 dakika önce Bayraklı'daki otelinden çıkan Edis, depreme otomobiliyle köprü altından geçerken yakalandı. Köprüden parçaların düşmesiyle hemen geri geriye giderek güvenli bir yere geçen Edis'in yanında menajeri Berf Akın da vardı. Sarsıntının bitmesinin ardından hemen İzmir'de yaşayan ailesini arayan sanatçı, onların iyi olduğunu duymasıyla rahat bir nefes aldı.





Kaynak: Snob Magazin