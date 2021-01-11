Edirneli Romanlardan, Toroğlu hakkında suç duyurusu
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Edirneli Romanlardan, Toroğlu hakkında suç duyurusu

11.01.2021 16:20 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:23
Edirneli Romanlardan, Toroğlu hakkında suç duyurusu

EDİRNE Roman Dernekleri Federasyonu üyeleri, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında bir televizyon programında Roman vatandaşların tepkisini çeken sözleri nedeniyle, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

EDİRNE Roman Dernekleri Federasyonu üyeleri, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında bir televizyon programında Roman vatandaşların tepkisini çeken sözleri nedeniyle, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Eski hakem, futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun, önceki gün yayınlanan televizyon programında, Gaziantep Futbol Kulübü eski teknik direktörü Sumudica'ya yönelik kullandığı, "Böyle çingenelik olur mu? Bu çingenelik" sözleri üzerine Edirne'deki bazı Roman dernekleri, federasyonlar ve siyasi partiler ardı ardına açıklama yaparak Toroğlu'nu kınadı. Edirne Roman Dernekleri Federasyonu ise adliyeye giderek, Toroğlu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Toroğlu'nun sözlerinin kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Edirne Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Güyümgüler, "Geçmiş yıllarda hep Roman toplumunu aşağılayıcı, dışlayıcı, ön yargıları arttıracak, görsel ve yazılı metinler vardı. Biz de federasyon olarak yaşanan son olayın nefret suçu kapsamına girdiğini, halkı ötekileştirdiğini, ayrımcılığa sebebiyet verdiğini düşünüyoruz" dedi.

'TOROĞLU'NU KINIYORUZ'

Toroğlu'nu, söz konusu söylemler dolayısıyla kınadıklarını belirten Güyümgüler, "Bilindiği gibi Roman toplumu Türkiye'de ezanın dinmemesi, vatan bölünmemesi için her zaman canını verebilecek bir topluluktur. Çocuklarımızı askere gönderirken davulla, zurnalarla gönderiyoruz, geldiğinde kurbanlar kesiyoruz ve kız istemeye gidiyoruz. Böyle kıymetli bir topluluğu, vatanını seven, vergisini veren, çalışan bir topluluğu, ayrıştırması ve ötekileştirmesinden dolayı Erman Toroğlu'nu kınıyoruz, aynı zamanda hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" diye konuştu.


Edirneli Romanlardan, Toroğlu hakkında suç duyurusu
Edirneli Romanlardan, Toroğlu hakkında suç duyurusu
Edirneli Romanlardan, Toroğlu hakkında suç duyurusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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