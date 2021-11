Edirnekapı Şehitliği'nde yaşanan olaylar protesto edildi

İSTANBUL (İHA) - Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntülerinin ardından şehitliği ziyaret etti. Alperen Ocakları üyeleri yaşanan olayları protesto ederek, bir şehit yakınına küfretmesi nedeniyle İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a da tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, görüntülerin ardından Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Kabirlere karanfil bırakılarak, şehitler için dua edildi.

Şehitlik ziyareti sonrası açıklamada bulunan Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana, "Tarafımıza gelen bazı şikayetlere istinaden burada bulunuyoruz. Şehitliğimizin içinde uyuşturucu satıcılarının kol gezdiği, fuhuşun kol gezdiği yönünde ciddi ihbarlar var. Bizim şehitlerimiz, Cumhuriyetin kurulması, İstanbul'umuzun bağımsızlığa kavuşması ve İstanbul'un Türk yurdu olmasına vesile olan birçok şehidimizin yattığı Edirnekapı mezarlığında böyle ahlaksızca, böyle edepsizce işlerin yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkan'ın bir şehit ailemize dair sarf etmiş olduğu ahlaka sığmayan sinkafli cümlelerini kınıyoruz"

Açıklamanın ardından grup Edirnekapı Şehitliği'nde basın açıklamasında bulundu. Grup adına basın açıklamasını yapan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Emir Faruk Uzunpınar, "Bugün burada toplanma sebebimiz öncelikli olarak İstanbul'umuzun en mübarek, en kıymetli mekanlarından birisi Edirnekapı Şehitliği'nde son zamanlarda yaşanan uyuşturucu ve fuhuşvari hareketlerin cereyan etmesine yönelik tepki çekmek ve kamuoyu oluşturmaktır. Ayrıca İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkan'ın bir şehit ailemize dair sarf etmiş olduğu ahlaka sığmayan sinkaflı cümlelerini kınamaktır. Hep şehit olunca hatırlanan Anadolu çocuklarının geride bizlere emanet bıraktıklarına dair yapılan bu iğrençlik bizleri rahatsız eden bir olgudur. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın ve onun yardakçılarına, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz yüce Türk milleti adına Alperence cevabımızdır. Bugün rahatlıkla oturabildikleri koltuklarını şehit verdiklerimize borçlu olan bu şahsa hatırlatmak isteriz ki; bu toprakların yiğit neferleri gün gelir sizi de rehavetinizde boğacaktır. Kırmızı çizgimiz olarak nitelendirdiğimiz Edirnekapi Şehitliği'ndeki son zamanlarda yaşanan uyuşturucu madde ve türevlerinin kullanımı ve ayrıca fuhuşvari hareketler yüce Türk milletinin nezdinde biz Alperenleri ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Ülkemizin her şehrinde hatta artık her ilçesinde uyuşturucuyla temas etmiş yüzlerce binlerce çocuklarımız ve gençlerimiz var. Bağımlılık bulaşıcı bir beyin hastalığıdır. Üstelik bağımlılığın bulaştırıcı virüsü insanın bizzat kendisidir. Uyuşturucuyla mücadele için yalnız uyuşturucu bağımlılarının değil, kendisini ayık olduğunu iddia edenlerinde makam sahiplerindir. Bir an önce ayılması gerekiyor bu makam sahiplerinin Şehitliğimize ve burada yaşanan çirkinliklere biran önce müdahale etmesi gerekiyor. Hain pusuları kırmak için tetikte olmak gerekiyor. Tetikte olmak için uyanık olmak gerekiyor. Uyuşturucuya karşı tetikte durmanın yegane yolu da eğitim, bilgi ve ahlaktır. Bu bağlamda gençliğin sorunlarını iyi analiz edebilmiş merhum şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu sokaklarda, kavgalarda dinamizm arayan bir gençlik istemediğini belirterek, nasıl bir gençlik istediğini şöyle anlatıyor; omuzlarında bütün bir insanlığın yükünü hissedebilen ve bunu taşıma iradesi olan, kendi iç dünyasında barışını sağlamış, çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen gençler istiyoruz diyor. Bizler Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı olarak milli şuura, milli ahlaka, milli terbiyeye sahip, manevi değerlerimizle bürünmüş, manevi değerlerimizin elbisesini üzerine giymiş, onu yaşantısında da, amelinde de hayatına geçirmiş bir gençlik, ama öbür taraftan da çağın gereklerine, bilimine ve ilmine, çağın donanımıyla da donanmış bir gençlik istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Grup yapılan basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı. - İSTANBUL