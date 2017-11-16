Edirnekapı'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - İstanbul

Edirnkapı'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Ankara istikametine giden Ahmet Yeşilyurt'un kullandığı 34 HR 3604 plakalı cip,



Edirnekapı Metrobüs Durağı mevkii Ankara istikametinde D100 karayolunda Ahmet Yeşilyurt yönetimindeki 34 HR 3604 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyer onarım çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ne bağlı kamyonet ve uyarı levhasına çarptı.



Aynı yönden gelen Ziya Gümüş idaresindeki 34 PV 9590 plakalı otomobil ve Eyüp Korkmaz yönetimindeki 34 KP 2994 plakalı hafif ticari araç da cipe çarparak kazaya karıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, çevredeki hastanelere kaldırdı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu çift şeride düşürerek araç trafiği akışını kontrollü sağlayarak kaza mahallinde güvenlik tedbiri aldı.



Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.



Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Öte yanda, yayaların kazayı izlemesi nedeniyle Edirnekapı Metrobüs durağı üst geçitte yaya yoğunluğu oluştuğu görüldü.