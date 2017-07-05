Edirne'ye Kupa ile Dönmek İstiyorlar

Edirne ve Trakya'yı Büyük Erkekler Serbest 1'inci Ligi'nde temsil eden tek takım olan Trakya Birlik Spor Kulübü, 8-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek müsabakalardan kupa ile dönmek istiyor.



Türkiye Güreş Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler Serbest 1. Lig Çeyrek final, yarı final ve final maçı müsabakaları 8-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek.



Edirne ve Trakya'yı Büyük Erkekler Serbest 1'inci Ligi'nde temsil eden tek takım olan Trakya Birlik Spor Kulübü'nün hedefi bu yıl Süper Lige yükselmek. 2 yıl önce 2'nci Lig'ten 1'inci Lige yükselen Edirne temsilcisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetler Spor Kulübü ile D Grubunda yer almış yapılan müsabakalar sonunda grubunu lider olarak tamamlayarak 8 takım arasına kalmayı başardı.



Konu ile ilgili açıklamada bulanan Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, "8-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında Konya'da yapılacak olan Büyük Erkekler Serbest 1.Lig Final Grubu karşılaşmalarında son 8 takım arasına girmiş olduğumuz için sevinçliyiz. Bu yıl Kulüp olarak birçok başarıya imza attık. Bilindiği üzere Trakya Birlik Spor Kulübü geçtiğimiz yıl Rio'da yapılan Olimpiyat Oyunlarına 4 Sporcu gönderdi bu tarihte olmayan bir şey 2016-2017 yılı Büyük Bayanlar Avrupa Şampiyonu yine tarihte ilk kez Trakya Birlik Spor Kulübü Sporcusu Yasemin Adar tarafından kazanıldı. Bu bizim için onur verici bir şey. Bayanlardan sonra da son olarak Büyük Erkekler kategorisinde de 1'inci Lig'ten Süper Lige yükselmek istiyoruz ve bunu başaracak güçteyiz. İnanıyorum ki sporcularımız ve teknik heyetimiz Edirne'ye kupa ile dönecekler. Allah sırtlarını yere değdirmesin" dedi.



Trakya Birlik Spor Kulübü Teknik Direktörü Habil Kara ve Trakya Birlik Spor Kulübü Sportif Direktörü Ahmet Yavuz da Konya'da yapılacak karşılaşmalar konusunda yaptıkları ortak açıklamada takım olarak iyi bir ivme kazandıklarını ve Süper Lige çıkmak için iyi bir şans yakaladıklarını Edirne ve Trakya'yı temsil eden tek takım olduklarını söyledi. - EDİRNE