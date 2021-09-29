Edirne'ye aileleriyle birlikte gelen öğrenciler yoğunluk oluşturdu - Haberler
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Edirne'ye aileleriyle birlikte gelen öğrenciler yoğunluk oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Güncel

Edirne'ye aileleriyle birlikte gelen öğrenciler yoğunluk oluşturdu Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrencilerinin kayıt işlemlerinde de ve konaklama işlerinde çocuklarına yardımcı olmak için Edirne'ye gelen vatandaşlar cadde ve çarşıda yoğunluk oluşturdu.

EDİRNE (İHA) - Edirne'ye aileleriyle birlikte gelen öğrenciler yoğunluk oluşturdu

EDİRNE - Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrencilerinin kayıt işlemlerinde de ve konaklama işlerinde çocuklarına yardımcı olmak için Edirne'ye gelen vatandaşlar cadde ve çarşıda yoğunluk oluşturdu.

Yüz yüze eğitim-öğretimin başlamasıyla öğrenciler kazandıkları üniversitelere yerleşmeye başlamasıyla merkezi noktalarda tarihi çarşılarda ve meydanlarda yoğunluk oluştu. Çocuklarıyla Edirne'ye gelen aileler çocuklarının konaklama ve okul işlemlerini bitirdikten sonra Edirne'nin tarihi güzelliklerini ve meşhur lezzetlerini ihmal etmedi. Üniversiteyi kazanan çocukları ile birlikte Edirne'ye gelen aileler tarihi yerleri gezip, kentin meşhur lezzetlerinin tadına baktıktan sonra memleketlerine dönüyor.

"Üniversitelerin açılması ile arkadaşlarımızla tekrar bir araya geldiğimiz için mutluyuz"

Üniversitelerin yüz yüze eğitim ve öğretime açılmasıyla Edirne'ye gelen Devrim Bakaç, "Bugün Edirne acayip kalabalıktı ve bizde bu kalabalığa şahit olduk. Yani korona döneminde normalleşme ile birlikte biraz kötü oldu ama üniversitelerin açılması ve arkadaşlarımızla tekrar bir araya geldiğimiz için mutlu olduk ve bu yüzden çok mutluyuz" dedi.

"Okulların açılmasıyla öğrenci bereketi geldi"

Edirne'nin tarihi tava ciğercisi Bahri Dinar, "Bugün burada okul bereketi var. Çünkü öğrenci kardeşlerimiz geliyor yavaş yavaş onlar ile beraber anne ve babalar geliyor. Çocuklarını yerlerine, yurtlarına teslim ediyorlar ve evlerini döşüyorlar. Tabi bir de hüzün var bunun içinde dönerken hüzünlenecekler çünkü çocuklarını bırakıyorlar burada ve geri dönecekler. Onun yanında ise okulların açılmasıyla bir öğrenci bereketi aldık" diye konuştu.

"Müthiş bir kalabalık var"

İstanbul'dan Edirne'ye tava ciğer yemek için gelen Erdoğan Çiçek, Arkadaşlarıyla birlikte Edirne'ye geldiğini ve çok kalabalık bir gün olduğunu belirten Çiçek, "Öğrencilerin ve buraya gelen turistlerin bir araya gelmesiyle müthiş bir kalabalık oluştu" şeklinde konuştu.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Eray Ihnılı ise, "Gerçekten çok büyük bir yoğunluk vardı. Üniversiteye ve kaldığım yurtta gitmek için sıra bulmakta zorluk yaşadık. Bugün Selimiye Cami'sine gelip, tarihi yerleri gezdik" ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nden Edirne'ye gelen tarih bölümü öğrencisi Mert Hasan Bodur, "trafik çok sıkışıktı ve yollar takalıydı, ulaşım ile ilerlemek biraz zor oldu tabi. Konakladığım yurttan buraya gelmekte baya zorluk yaşadım" şeklinde konuştu.

Edirne'ye aileleriyle birlikte gelen öğrenciler yoğunluk oluşturdu

Edirne'ye aileleriyle birlikte gelen öğrenciler yoğunluk oluşturdu

Edirne'ye aileleriyle birlikte gelen öğrenciler yoğunluk oluşturdu

Edirne'ye aileleriyle birlikte gelen öğrenciler yoğunluk oluşturdu
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne'ye aileleriyle birlikte gelen öğrenciler yoğunluk oluşturdu - Haberler
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