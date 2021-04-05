Son dakika haberleri: Edirne merkezli 6 ildeki operasyonda altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Edirne merkezli 6 ildeki operasyonda altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda deri üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda deri üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan bir ihbarın ardından Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan kitap, heykel ve çeşitli objeler ile piyasa değeri henüz belirlenemeyen altın işlemeli deri üzerine yazılmış Tevrat ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. - EDİRNE

Son dakika haberleri: Edirne merkezli 6 ildeki operasyonda altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Son dakika haberleri: Edirne merkezli 6 ildeki operasyonda altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Son dakika haberleri: Edirne merkezli 6 ildeki operasyonda altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Son dakika haberleri: Edirne merkezli 6 ildeki operasyonda altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Son dakika haberleri: Edirne merkezli 6 ildeki operasyonda altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Son dakika haberleri: Edirne merkezli 6 ildeki operasyonda altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Son dakika haberleri: Edirne merkezli 6 ildeki operasyonda altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Son dakika haberleri: Edirne merkezli 6 ildeki operasyonda altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Son dakika haberleri: Edirne merkezli 6 ildeki operasyonda altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Son dakika haberleri: Edirne merkezli 6 ildeki operasyonda altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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