Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği başkanlığına Tasmalı seçildi

EDİRNE (AA) - Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığına İrfan Tasmalı seçildi.

Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığına Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tasmalı seçildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Edirnelilerin muhtarlık müessesesine güvenip, değer verdiğini söyledi.

Edirnelilerin oylarıyla muhtarları temsilci olarak seçtiğini aktaran Gürkan, "Muhtarlık demokrasinin gerçek temsili. Mahalle ve köyün sorunlarını çözmek için muhtarlarımız yetkilerini kullanarak halka hizmet veriyor. Demokrasi bu. Biz demokrasiyi cumhuriyetle taçlandırdık." dedi.

Edirne'nin büyük şehir belediyesi olmadığı için köy muhtarlıklarına doğrudan çok fazla yardım yapma şansının olmadığını dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Yıllardır Edirne'de hiç kesintiye uğratmadan her ay ayni ve nakdi yardımlar yapıyoruz. Şimdiki hedefimiz Edirne'deki 24 muhtarlığın taksi durakları başladı bitecek. 2 mahalle muhtarlarının binalarını ihtiyaca cevap verecek şekilde modern binalar yakında gelecek hayırlı olsun. Büyükşehir olursak biliyorsunuz tüm köylerimiz mahallelere çevriliyor o zaman köy muhtarlıklarımızın da olmayan tüm binaları el birliğiyle yenileyeceğiz. Modern binalara kavuşturacağız."

Tasmalı da kendisine teveccüh gösteren diğer muhtarlara teşekkür etti.

Türkiye Muhtarlar Derneği Edirne Şubesi'ni feshettiklerini aktaran Tasmalı, muhtarların yeni çalışmalarına Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği'nde devam edeceklerini kaydetti.