Edirne İl Genel Meclisinden Azerbaycan'a bayraklı destek

Edirne İl Genel Meclisi, Azerbaycan'a destek olmak amacıyla toplantısını Türk ve Azerbaycan bayrakları asarak yaptı.

Edirne İl Genel Meclisi, Azerbaycan'a destek olmak amacıyla toplantısını Türk ve Azerbaycan bayrakları asarak yaptı.

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, ekim ayının ilk toplantısında yaptığı konuşmada, işgalci Ermenistan'ın 5 gündür Azerbaycan'a saldırılarda bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını, halkını ve toprak bütünlüğünü koruduğunu belirten Geçmiş, "Azerbaycan'ın kendini savunmasını destekliyoruz. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir." dedi.

Bölge barışına verdiği zararlar nedeniyle Ermenistan'ı kınadıklarını aktaran Geçmiş, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da meclis toplantılarını Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla devam ettireceğiz. Kardeşliğimizin bir simgesi olarak bunu yapıyoruz. İnşallah Ermenistan vahşice işgalden ve insanlık dışı tavırlarından geri adım atar bölgede savaşın çıkmasına sebebiyet vermez. Verirse de gerekli cevabı alır."

"Seninleyiz Azerbaycan"

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) Genel Başkan Yardımcısı ve AK Partili İl Genel Meclis Üyesi Tamer Karadağ da Dağlık Karabağ ve etrafındaki yerlerin 1988 - 1994 yılları arasında Ermenistan tarafından işgal edildiğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler'in bu toprakların Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olduğunu onaylayan kararnameleri olmasına rağmen dünyanın 26 yıldır Ermenistan'ın işgallerine sessiz kaldığını aktaran Karadağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kafkasya'nın şımarık çocuğu Ermenistan işgalin yanı sıra ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal etmiş ve Azerbaycan'ı tacizlere devam etmiştir. Son olarak 27 Eylül'de saldırılarına yenisini ekleyen Ermenistan'a, Azerbaycan sert karşılık vermiş ve artık meselenin çözümünün ve işgali sonlandırmanın masa başında değil savaş meydanında verileceğini dünya kamuoyuna göstermiştir.

Azerbaycan 26 yıldır düşman işgalinde olan 7 köy ve stratejik öneme sahip Murov dağı zirvesi olmak üzere bazı yüksek arazileri işgalden azad etmiştir. Azerbaycan gerektiği zaman kendi göbek bağını kesecek güçte olduğunu dünya kamuoyuna göstermiştir. Bir millet iki devlet anlayışıyla ve Büyük Önder Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kaderi kaderimizdir' söyleminden yola çıkarak Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, bu kardeşliğin her zaman devam edeceğini tüm dünyaya haykırıyorum. Seninleyiz Azerbaycan."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci