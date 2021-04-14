Edirne diken üstünde! Vaka oranı 9 kat arttı, kent merkezi haritada kırmızıyla kaplandı
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Edirne diken üstünde! Vaka oranı 9 kat arttı, kent merkezi haritada kırmızıyla kaplandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu açıkladığı iller arasında yer alan Edirne'de vaka oranı şubat ayında yüz binde 65,66 iken bu oran bu hafta neredeyse 9 katına çıkarak yüz binde 577,54'e kadar ulaştı. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yüksek riski temsil eden kırmızı renkle kaplandı.

Edirne'de artan koronavirüs vakaları ile birlikte üç ay sonra Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her hafta açıkladığı yüz binde vaka oranı verilerine göre şubat ayında Edirne'de vaka oranı yüzde 65,66 iken bu oran bu hafta yüz binde 577,54'e ulaştı.

Edirne diken üstünde! Vaka oranı 9 kat arttı, kent merkezi haritada kırmızıyla kaplandı

"MUTASYONLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 90'INDA İNGİLTERE VARYANTI BELİRLENDİ"

Trakya Üniversitesi Hastanesi Covid-19 Referans Laboratuvarı sorumlusu ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Gürcan, geçen hafta yaptığı açıklamada, Trakya Üniversitesi Hastanesinde, mutasyon taraması için ayrılan numunelerin yaklaşık yarısında mutasyon tespit edildiğini ve mutasyonların yaklaşık yüzde 90'ında İngiltere varyantı olduğu belirlendiğini ifade etmişti.

Ocak 2021'den bu yana PCR testi pozitif olanlarda mutasyon araştırmasına da başladıklarını belirten Prof. Dr. Şaban Gürcan, açıklamasında şunları söylemişti:

"Tarama amaçlı ayırdığımız 624 numuneye mutasyon testi yaptık. İlk mutasyon olgusunu Şubat ayının başlarında saptadık. Sonraki haftalarda mutasyon oranı hızla yükselmeye başladı. İlk zamanlar mutasyon oranları düşük iken, geldiğimiz noktada mutasyon taraması için ayrılan numunelerin yaklaşık yarısında mutasyon tespit edildi. Mutasyonların yaklaşık yüzde 90'ının İngiltere varyantı olduğunu belirledik."

Edirne diken üstünde! Vaka oranı 9 kat arttı, kent merkezi haritada kırmızıyla kaplandı
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