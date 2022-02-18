Edirne'den kısa kısa - Haberler
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Edirne'den kısa kısa

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'den kısa kısa

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde, kentteki tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde, kentteki tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, tarım ve hayvancılık potansiyeli, sorunları, çözüm yolları konuşuldu.

Sağlık Müdürü Yıldırım Meriç'teki sağlık tesislerini ziyaret etti

Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Meriç İlçe Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastanede incelemede bulunan Yıldırım, çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi aldı.

Yıldırım, ilçeye bağlı Küplü beldesindeki Aile Sağlığı Merkezini de ziyaret etti.

Kaymakam Çiftçi'nin köy ziyaretleri

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, ilçeye bağlı Sinanköy, Ortakçı, Taşlımüsellim ve Kavaklı köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, köylerde incelemede bulunarak çalışmalarla ilgili muhtarlardan bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Çiftçi, sorun ve talepleri dinledi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Çiftçi, Edirne, Meriç, Tarım, Güncel, Haberler

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