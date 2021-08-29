Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi'nce başlatılan Erikli Kanal Projesi tamamlandı.

Keşan Belediyesi'nce başlatılan Erikli Kanal Projesi tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında kanalın derinliğinin artırıldığı belirtildi.

Kanalda genişletme ve dip temizliğinin de yapıldığı aktarılan açıklamada, "Çevre düzenleme çalışmalarına başladık. Kanalın yan taşlarını dizayn ettik. Teknelerin yanaşabilmesi için yüzer dubaların montajını tamamladık. Erikli Kanal Projesi, Erikli'ye çok yakışacak." ifadeleri kullanıldı.

Helvacıoğlu semt sahalarını inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, semt sahalarında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu ve beraberindekiler ilçede faaliyete geçecek sahaları inceledi.

Burada çocuklarla sohbet eden Helvacıoğlu, "Çocuklarımız da bizim gibi semt sahalarımız için çok heyecanlı. Halılarını serip, tel örgülerini çektiğimiz semt sahalarımızda açılış için gün saymaya başladık. Çocuklarımız güven içerisinde semt sahalarımızda vakit geçirebilecekler." diye konuştu.

Keşan'da yaya çizgileri yenilendi

Keşan ilçesinde belediye ekiplerince yaya çizgileri yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, trafik ve yaya güvenliği için belediye ekiplerinin sokak ve caddelerde yaya çizgisi çalışması yaptığı belirtildi.

Trafikte yaya güvenliğinin en önemli unsurlardan olduğu aktarılan açıklamada, "Tüm caddelerimizde yaşanan araç ve yaya yoğunluğunu düşünerek yayaların güvenliği için ekiplerimiz tarafından yaya geçitlerimiz boyanıyor. Yaya güvenliğini ön planda tutmayı sürdürüyoruz. Öncelik yayanın öncelik hayatın." denildi.

-Proje devam ediyor

Keşan Belediyesi'nin başlattığı "Hoş geldin bebek" projesi devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin ilçede yeni doğan çocuğu olan aileleri ziyaret ettiği belirtildi.

Ailelere hediyeler verildiği aktarılan açıklamada, "Hoş geldin bebek projemiz kapsamında Cansu, Gökhan Ardıç çiftinin oğulları Alperen, Merve ve Aydın Karataş çiftinin kızları Aysima, Aslı ile Sergen Tetik çiftinin kızları Cennet Nur, İpek ve Enis Can çiftinin oğulları Ediz, Hasret ile Emre Oksak çiftinin kızları Yeşim Nur, Serpil, Remzi Talay çiftinin kızları Nefes, Fidan ve Abdullah Güler çiftinin oğulları Abdülhamit bebeğin hediyelerini ailelerine teslim ettik." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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