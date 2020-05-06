Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede hizmet veren berberlere 10 parçadan oluşan set dağıtılacağını bildirdi.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede hizmet veren berberlere 10 parçadan oluşan set dağıtılacağını bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan berberlerin zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Normalleşme takvimi kapsamında berberlerin 11 Mayıs'ta hizmete gireceğini hatırlatan Ormankıran, berberlere gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

İpsala'da koronavirüs tedbirleri

İpsala'daki pazar yerlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte edildiği bildirildi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakamlık koordinasyonunda oluşan denetim ekibinin uygulamalarının devam ettiği belirtildi.

Maske kullanımı ve sosyal mesafe uygulamalarının denetlendiği kaydedilen açıklamada, esnaflara gerekli uyarıların yapıldığı kaydedildi.

Uzunköprü'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadelede gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

İtfaiye ekiplerinin ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarınını aralıksız sürdüğünü aktaran Becan, vatandaşlara evde kalmaları yönündeki uyarısını yineledi.

Kaynak: AA