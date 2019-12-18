18.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:28

Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa ve Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçe merkezi ve köylerdeki dere yataklarının temizlenmesi ve taşkınların önlenmesi konuları görüşüldü.

Belediye Başkanı Balkan, dere yataklarının temizlenmesinin taşkınların önlenmesi için önem arz ettiğini, DSİ'nin gelecek ay çalışmalara başlamayı planlandığını belirtti.

Sorunları çözümü için çalıştıklarını aktaran Balkan, "Amacımız ilçemizin merkezinin ve köylerinin dere taşkınlarından bir daha zarar görmesini engellemek. Ayrıca köylerimiz dere yatağından gelecek su ile, sulanabilir tarım arazilerine de bu sayede sahip olacaklar. Desteği için AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve DSİ'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Meriç Sınıfı Şehitler Ölmez" projesi

Edirne'nin Meriç ilçesinde, şehitlerinin isimleriyle hatıralarının yaşatılması amacıyla başlatılan "Meriç Sınıfı Şehitler Ölmez" projesi kapsamında, fen teknoloji atölyesi, bilgisayar laboratuvarı ve robotik kodlama sınıfları inşası tamamlandı.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık koordinasyonunda yürütülen projede Meriçli 15 şehidin isimleri sınıf, kütüphane, teknoloji atölyesi ve kodlama sınıflarına verildi.

Meriçli şehitlerin ismini yaşatmak ve öğrencilerimizin bu konuda farkındalık kazanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projede öğrencilerin uygun ve modern şartlarda eğitim öğretim görmelerini sağlamak ve sınıfı daha işlevsel bir şekilde kullanmalarına olanak sağlayacak sınıfların inşası tamamlandı.

Belediyeden eğitime destek

Lalapaşa Belediyesi, ilçe ve köylerinde eğitim gören öğrencilere spor malzemesi yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, okul müdürlerini ve öğrencileri makamında kabul ederek spor malzemelerini teslim etti.

Eğitime olan desteklerinin süreceğini aktaran Arslan, "Atatürk İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Çok Programlı Lalapaşa Anadolu Lisesi ve Hacıdanişment ilk ve orta okulunda öğrenim gören öğrencilerimize spor malzemesi desteğinde bulunduk. Belediye olarak her zaman okullarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA