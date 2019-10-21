21.10.2019 12:08

Trakya Üniversitesi'nden (TÜ) emekli olan Prof. Dr. Ali Kemal Kutlu'nun adı, düzelenen törenle Tıp Fakültesi Eğitim ve Seminer Salonu'na verildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada, sağlık ve tıp alanına katkıda bulunan kişilerin adını yaşatmada örnek uygulamaları her zaman desteklediklerini belirtti.

Kutlu'nun sadece TÜ için değil, Türkiye için önemli bir bilim insanı olduğunu ifade eden Tabakoğlu, "Hocamız, üniversitemizin hizmete açıldığı ilk günden bugüne uzanan köklü tarihine yakından tanıklık etmiş, yaşayan önemli bir değer ve tüm zamanlarda sevilen, sayılan örnek bir şahsiyet olmayı başarmıştır. Yalnız mesleki olarak değil, davranışlarıyla da bize örnek olan sevgi dolu, güler yüzlü ve öncü bir hekim olmuştur. Hocamızın, engelli bireyler ve çocuklar yararına yaptığı işler büyük takdir toplamıştır. Hocamızı, akademik başarıları kadar idari görevlerde sergilediği tutum ve davranışlarla, her zaman sevgi ve muhabbetle hatırlayacağız" diye konuştu.

Prof. Dr. Ali Kemal Kutlu da hekimlik sevdasını aşıladıkları çocukların bugün Türkiye'nin belki de dünyanın dört bir yanında kök saldıklarını ve yeni filizler yetiştirdiklerini, bu çabanın samimiyet ve içtenlikle sürdürüleceğine inandığını belirtti.

Törene, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Gündeniz Altıay ile Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, akademisyenler, çalışanlar, Kutlu'nun yakınları ve öğrencileri katıldı.

Edirne 7'nci Kitap Fuarı sona erdi

Edirne Belediye Başkanlığınca düzenlenen Edirne 7'nci Kitap Fuarı sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 - 20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuar, okurlar yoğun ilgi gösterdi. 19 Ekim Cumartesi Gazeteci - Yazar Fuat Kozluklu, 'Kod Adı Sapkın' isimli kitabını imzaladı. Kozluklu ayrıca, 'Adnan Oktar: İslam'a Kuruluşmuş Pusunun Adı' isimli söyleşi gerçekleştirdi.

Fuarın sonu günü ise İlkin Başar Özal "2'nci. Dünya Savaşı", Baran Aydın 'Atatürk'ün Gizlenen Vasiyeti',Mehmet Berk Yaltırık da 'Rumeli Halk İnançları' isimli söyleşiler düzenledi.

TÜ'den 'Üniversiteye merhaba' gecesi

Trakya üniversitesi (TÜ), 2019-2020 akademik yılında ailesine katılan öğrencilere 'Üniversiteye merhaba' gecesi düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ'ye yeni katılan öğrencilerin yeni bir şehirde yaşam kurma kaygısı yaşamalarını önlemek ve kente alışmalarını sağlamak amacıyla Balkan Kongre Merkezinde program düzenlendi.

Fuaye alanında Gençlik Bandosu tarafından eğlenceli ezgilerle karşılanan öğrenciler ardından ana salonda Modern Dans Topluluğu, Çizgi Grubu ve Dört x dört grubunun gösterilerini izlediler.

Kaynak: AA