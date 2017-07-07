Çılgın Sedat'ın Engelli Oğluna Yapılan Hayvan Benzetmesi, Edirnelileri Ayağa Kaldırdı

Çılgın Sedat olarak bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu'nun engelli oğlu Siraç Kapurtu'ya sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere Edirne'den tepki geldi. Edirne Tabip Odası Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu, "Siraç Kapurtu'ya yapılan bu akıl almaz hakaretler tüm engelli bireylere yapılmıştır" dedi.

EDİRNELİLER AYAKLANDI

Edirne Dünyam Zihin Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneği ile birlikte Edirne Tabip Odası bir araya gelerek, şarkıcı Sedat Kapurtu'nun SerebralPalsi (CP) rahatsızlığı bulunan oğlu Siraç Kapurtu'ya takipçisi tarafından sosyal medyada yapılan hakaretleri kınadı. Saraçlar Caddesi'nde toplanan ellerinde "Biz çok güzeliz görmesini bilene", "Meleğime dokunma" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, kentteki tüm engelli dernekleri ve ailelerini temsilen bulunduklarını belirtti.

ÇILGIN SEDAT'IN OĞLU YALNIZ DEĞİL

Edirne Tabip Odası Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu, durumun kendilerini çok üzdüğünü belirterek şunları söyledi: Son günlerde, CP'li yani SerebralPalsi'li daha açıkçası beyin felci olan bir çocuk hakkında kimliğini açıklamayan bir şahıs tarafından yapılan insanlık dışı söylemleri dehşetle basından izlemekteyiz. Siraç Kapurtu'ya yapılan bu akıl almaz hakaretler tüm engelli bireylere yapılmış sayılmaktadır. İnsan ki, görünüm nasıl olursa olsun en şerefli varlıktır. Farklı özelliklere sahip olmak kişinin elinde değildir. Farklı özelliklere sahip oldukları için insanları aşağılamak ise hiç kimsenin haddine değildir. Toplumların çağdaşlığı, engellisine verdiği değerle ölçülür.

TAKİPÇİNİN SÖZLERİ YARGIYA TAŞINDI

Şarkıcı Sedat Kapurtu söz konusu takipçisinin hakaret dolu mesajlarına karşı bir video çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Durumu yargıya taşıdığını söyleyen Kaputu, "Bir insan bunu yazar mı be? Vicdansız şerefini yitirmiş! Sen adamsan ya da kadınsan, yüreğin var ise karşımda söyleyeceksin bunu, ama yargı var. Ben de Siraç'ıma şeref namus sözü veriyorum. Seni buldurup da adalet önünde hesabını sordurmazsam adam değilim" ifadelerini kullandı.