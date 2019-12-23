: Edirne'de vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı

23.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:52

Edirne'de hava sıcaklıkları kış mevsimine rağmen bahar değerlerinde yaşanıyor.

Kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Sıcaklıkların 17 derece ölçüldüğü şehirde vatandaşlar güneşin ve sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Kente gelen yerli yabancı turistler, emekliler sıcak havanın tadını parklarda kafelerde çıkarırken, çalışanlar ise mesai aralarını yürüyüş yaparak değerlendiriyor.

-"Kış ortasında bahar"

Vatandaşlardan Murat Kocabaş, AA muhabirine Edirne'de kışın ortasında sıcak havanın insanları mutlu ettiğini söyledi.

Kentte bahar havası yaşandığını belirten Kocabaş, "Aralık ayının sonuna gelmiş olmamıza rağmen Mayıs ayındaymış gibi bir hava yaşanıyor. Tabi havaların böyle olmasından dolayı vatandaşlar zamanlarını dışarıda geçiriyor. Aynı zamanda iç turizm anlamında kentimize gelenlerin çok olduğunu da görüyoruz. Güzel olan kentimiz bu sıcak ve güzel havalarla daha farklı bir güzelliğe bürünüyor." şeklinde konuştu.

Yılbaşı tatili için ailesiyle birlikte Hollanda'dan Edirne'ye gelen Serkan Kambur da kışın ortasında sıcak havadan dolayı şaşkınlık geçirdiğini belirterek, "Hollanda'da hava soğuk ve yağışlıydı. Türkiye'ye gelince gördüğümüz sıcak hava bizi şaşırttı. Bu mevsimde böyle bir hava çok güzel. Güneşli havanın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Meteorolojik tahminlere göre, hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru düşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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