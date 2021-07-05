Edirne'de uluslararası öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi

Trakya Üniversitesi'nden mezun olan uluslararası öğrenciler için mezuniyet programı gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi'nden mezun olan uluslararası öğrenciler için mezuniyet programı gerçekleştirildi.

Edirne Kent Ormanı'nda Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından "Kuşlar Sılaya Dönüyor" temasıyla düzenlenen programda öğrencilere tebrik belgeleri ve hediyeler verildi.

Dernek Başkanı Hakan Çalışkan, yaptığı açıklamada, Türkiye Uluslararası Mezunlar Derneği (TUMED) ve Edirne Belediyesi'nin katkılarıyla mezun olan öğrencilere güzel bir program hazırladıklarını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılması dolayısıyla bazı öğrencilerin ülkelerinde olduğunu belirten Çalışkan, "Mezun olan öğrencilerimizin ülkelerinde olması sebebiyle geniş katılımlı bir mezuniyet yapamadık, ancak kısıtlı da olsa bir tören gerçekleştirdik. Dernek olarak uluslararası öğrencilerin üniversite eğitimlerinin yanı sıra bu zorlu süreçte online olarak farklı eğitimler düzenleyerek katkı sunmaya çalıştık. Mezun olan öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Hanım Komisyonu Başkanı Nahide Demir, Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Ayhan Demir ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar