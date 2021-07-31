Yunanistan sınırından açılan ateş sonucu bir Türk vatandaşı öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan sınırından açılan ateş sonucu bir Türk vatandaşı öldürüldü

Yunanistan sınırından açılan ateş sonucu bir Türk vatandaşı öldürüldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

Edirne'de kaçak göçmenlerin nehri geçmek için kullanıp bıraktıkları botları almak için Meriç Nehri üzerindeki adacığa giden iki kişi, Yunanistan sınırındaki sivil giyimli kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında açılan ateş sonucu 43 yaşındaki Mehmet Durgun hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı ise köye dönüp yetkililere haber verdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Meriç ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Adasarhanlı köyünde, iddiaya göre Mehmet Durgun, arkadaşı S.Ş. ile birlikte kaçak göçmenlerin nehri geçmek için kullanıp bıraktıkları botları almak için Meriç Nehri üzerindeki adacığa gitti.

YUNANİSTAN TARAFINDAN AÇILAN ATEŞ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada saat 19.00 sıralarında Yunan tarafında bulunan sivil giyimli kişiler ile Mehmet Durgun ve yanındaki S.Ş. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Yunanistan tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu Mehmet Durgun, yüzüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu bir Türk vatandaşı öldürüldü

ARKADAŞI KÖYÜNE DÖNÜP YETKİLİLERE HABER VERDİ

Durgun'un hayatını kaybetmesi üzerine S.Ş., köye dönerek durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen sınır devriyeleri, Durgun'un cansız bedenini alarak Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TARTIŞTIKLARI SIRADA ÜZERLERİNE ATEŞ AÇILDI

İfadesine başvurulan ve alkollü olduğu öğrenilen S.Ş. ise olay sırasında Yunanistan tarafında bulunmadıklarını, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta botları almaya gittiklerini ve bu sırada karşı tarafta bulunan kişilerle tartıştıkları sırada üzerlerine ateş açıldığını söylediği öğrenildi.

Meriç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu bir Türk vatandaşı öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mehmet Özhaseki Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Aleyna Tilki Çağatay Akman Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Balotelli Burak Elmas Hakan Reçber Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunanistan sınırından açılan ateş sonucu bir Türk vatandaşı öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 00:34:36. #1.16#

title