Tarlaya devrilen cipin sürücüsü yaralandı
21.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:15
Edirne'de tarlaya devrilen cipin sürücüsü yaralandı.
Edirne'de tarlaya devrilen cipin sürücüsü yaralandı.
Yeniimaret Mahallesi Edirne Kapalı Cezaevi yakınlarında 22 DH 488 plakalı cip, tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci