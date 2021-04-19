Edirne'de sokaklara yerleştirilen otomatlardan plastik ve cam atık karşılığında hayvanlara mama alınabilecek
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Edirne'de sokaklara yerleştirilen otomatlardan plastik ve cam atık karşılığında hayvanlara mama alınabilecek

Edirne'de sokaklara yerleştirilen otomatlardan plastik ve cam atık karşılığında hayvanlara mama alınabilecek
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, içerisine plastik ve cam atık bırakılan otomat sokak hayvanları için mama ve su verecek.

Edirne'de, içerisine plastik ve cam atık bırakılan otomat sokak hayvanları için mama ve su verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalar yapan Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, hem çevreyi hem de hayvanları koruyan otomatı kentin farklı noktalarına koyarak geri dönüşüm bilinci ve hayvan sevgisini artırmayı amaçlıyor.

"Atıklarınız hayat kurtarsın" temasıyla dizayn edilen ve güneş enerjisiyle çalışan otomata atılan her atık sokak hayvanları için mama ve su sağlıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin başarılı şekilde uygulandığını söyledi.

Mama otomatıyla atıkların geri dönüşüme giderken aynı zamanda sokak hayvanlarına mama sağlandığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu mama otomatını merkezde ve ilçelerde geri dönüşüm atıklarının çevreye atılmaması ve aynı zamanda can dostlarının yiyeceklerinin ve içeceklerinin tedarik edilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda çevre dostu olma yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır. Projenin içeriğine baktığımız zaman israfı önlemek, atık miktarını azaltmak, atıkları kaynağında ayrıştırmak ve atıkları geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırmaktır."

Gelecek nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için çaba sarf ettiklerini anlatan Öztürk, geri dönüşüm mama otomatını seyyar olarak birer haftalık sürelerle hem merkezde hem de ilçelerde tanıtımını yaparak farkındalık oluşturacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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