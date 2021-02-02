Sağanak nedeniyle Havsa Deresi taştı
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Sağanak nedeniyle Havsa Deresi taştı

02.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:44

Edirne'de sağanak nedeniyle Havsa Deresi taştı, Çukurköy, Kulubalık ve Bakışlar köylerinde dere yatağına yakın evlerin bahçelerini, tarım arazilerini ve ahırları su bastı.

Edirne'de sağanak nedeniyle Havsa Deresi taştı, Çukurköy, Kulubalık ve Bakışlar köylerinde dere yatağına yakın evlerin bahçelerini, tarım arazilerini ve ahırları su bastı.

Kentte dün etkili olan yağış nedeniyle nehirlerin debi artışına bağlı olarak dereler taştı.

Havsa Deresi'nin taşması sonucu civardaki köylerde tarım arazileri su altında kaldı. Dereye yakın evlerin bahçeleri, ahırları su bastı.

Taşkın nedeniyle Bakışlar köyünün girişi suyla doldu, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Bakışlar köyü sakinlerinden Ali Osman Çakıroğlu, AA muhabirine, sağanağın neredeyse 12 saat aralıksız sürdüğünü söyledi.

Taşkın nedeniyle maddi zarar meydana geldiğini belirten Çakıroğlu, "Her tarafı su aldı, aşağı mahallelerimiz göl oldu. Komşu köyümüz Çukurköy de göl oldu. Derenin taşması sonucu köyün girişi de suyla doldu." dedi.

Çukurköy köyünde yaşayan Gönül Çoban da yoğun yağış nedeniyle bahçe duvarının yıkıldığını ve garajın su altında kaldığını dile getirdi.

Kırklareli-Edirne ve Enez-İpsala kara yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı

Edirne'de Oğulpaşa Deresi'nin taşması sonucu kapanan Kırklareli-Edirne kara yolu ile su birikintileri nedeniyle ulaşım sağlanamayan Enez-İpsala kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Bazı ilçelerde ve köylerde taşan dereler ise tekrar yatağına çekildi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte yağış beklenmediğini, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti.

Sağanak nedeniyle Havsa Deresi taştı
Sağanak nedeniyle Havsa Deresi taştı
Sağanak nedeniyle Havsa Deresi taştı
Sağanak nedeniyle Havsa Deresi taştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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