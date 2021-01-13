Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi
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Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi

13.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:33
Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi

Edirne'nin Keşan ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda domuzun saldırısı sonucu yaralanan 76 yaşındaki yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın kanlar içerisinde kendi imkanlarıyla köy meydanına geldiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Barağı ile Suluca köyleri arasındaki ormanlık alana mantar toplamaya giden Necmettin Kuzakçı (76), domuzun saldırısına uğradı.

YARALI HALDE KÖYE DÖNDÜ

Yaralı halde kendi imkanlarıyla köye dönen Kuzakçı, vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"KOLUM KIRILDI, BİRÇOK YERİMDEN YARALANDIM"

Kuzakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanda köpekler tarafından yaralanmış bir domuzla karşılaştığını söyledi. Kendisine saldırmaya başlayan domuzla bir süre boğuştuğunu ve yaralandığını anlatan Kuzakçı, şöyle konuştu:

"Boğuşma sırasında kolum kırıldı. Birçok yerimden yaralandım. Arkasındaki köpekler domuzu korkutmaya çalışsa da kar etmedi. Zaman zaman köpeklere yönelen domuz daha sonra yeniden bana saldırdı. Daha sonra 3 büyük köpek daha gelince domuz yeniden kaçmaya başladı. Ben de kanlar içerisinde köy meydanına kadar gitmeyi başardım. Köy imamı ile çevredekiler bana yardım ederek ambulans çağırdı, hastaneye kaldırıldım. Yaralılarıma 60 dikiş atıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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