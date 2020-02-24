Edirne'de öğrenci servisini alkollü kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu
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Edirne'de öğrenci servisini alkollü kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde 17 öğrencinin olduğu servis aracını alkollü kullandığı belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

24.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:50
Edirne'de öğrenci servisini alkollü kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu

'nin ilçesinde 17 öğrencinin olduğu servis aracını alkollü kullandığı belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Keşan ekipleri, ilçede servislere yönelik denetim yaptı.

Denetimler sırasında 17 öğrenciyi okula taşıyan Ü.A'nın servis aracını alkollü olarak kullandığı belirlendi. Sürücünün ehliyetine el konuldu, 1513 lira para cezası uygulandı.

Öğrenciler okula bir polis memurunun sürücülüğünde götürüldü.

Kaynak: AA
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